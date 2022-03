Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, consultarile au continuat linia eforturilor aliate și transatlantice de coordonare și vin in completarea discuțiilor in format similar, care au avut loc la datele de 11 și 18 februarie 2022.Cu acest prilej, "liderii au analizat situația grava de pe teren și au reiterat masurile…

- Banca Naționala a Ucrainei a decis sa deschida un cont special de strangere de fonduri pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Ucrainei. Acest cont accepta mai multe monede, susțin oficialii ucraineni. Conturile au fost deschise pentru a primi transferuri de la parteneri internaționali și donatori atat…

- Ucrainenii cu experiența reala in lupta vor fi eliberați din arest și iși vor putea compensa, astfel, vinovația in cele mai fierbinți locuri ale razboiului. Zelenski, a anunțat acest lucru in mesajul sau video . El a subliniat ca toți cei care se pot alatura luptei impotriva invadatorilor ar trebui…

- Apropierea tancurilor rusesti de Kiev a determinat autoritatile ucrainene sa arunce totul in lupta pentru protectia capitalei. Ministerul Apararii din Ucraina a anuntat vineri ca mobiliza inclusiv barbatii peste 60 de ani care mai sunt apti pentru confruntare. „Atacul pe scara larga al Rusiei asupra…

- Personalitaților din intreaga lume ce condamna invazia Rusiei in Ucraina li se alatura și participanta țarii din vecinatatea noastra la Miss Universe 2021. Cea mai frumoasa femeie din Ucraina, Hanna Nepliakh face apel la incetarea conflictului armat și restaurarea pacii. Tanara in varsta de 27 de ani…

- Spania a desfasurat patru avioane de lupta in Bulgaria, in contextul tensiunilor legate de desfasurarea de trupe rusesti la frontierele Ucrainei, scrie vineri ziarul La Vanguardia, preluat de dpa. La baza Graf Ignatievo din Bulgaria au sosit deja de cateva zile 130 de soldati spanioli, au…

- Danemarca a anuntat marti ca isi va creste capacitatea de reactie militara, inclusiv prin desfasurarea a doua avioane de lupta pe o insula din Marea Baltica, 'din cauza presiunii militare inacceptabile a Rusiei asupra Ucrainei', informeaza Reuters. Comandamentul de Aparare danez a transmis ca va…

- Principalul reprezentant al separatiștilor pro-ruși din Ucraina, Denis Pușilin, a cerut, joi, Moscovei sa furnizeze armament pentru ca gruparile care controleaza regiunea sa poata face fața forțelor Ucrainei, in condițiile in care situația conflictului ruso-ucrainean din perioada recenta pare ca se…