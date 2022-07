Ucrainenii au descoperit TRĂDĂTORII. Cum ajuta un „ghid” trupele invadatoare Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev. Rusia iși aduna forțe de rezerva din toata țara și le plaseaza in apropiere de Ucraina pentru viitoare operațiuni ofensive. O mare parte a acestor noi unitați sunt transportate cu ajutorul unor vehicule blindate scoase din […] The post Ucrainenii au descoperit TRADATORII. Cum ajuta un "ghid" trupele invadatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

