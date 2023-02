Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina trimite un grup de 87 de salvatori in Turcia, pentru a ajuta aceasta tara sa faca fata consecintelor seismelor devastatoare care au lovit de asemenea Siria si care s-a soldat cu peste 5.000 de morti, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.

- Salvatorii ruși vor zbura in Siria și Turcia dupa ce doua cutremure uriașe au ucis aproximativ 3000 de persoane și au ranit alte cel puțin 15.000, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters. Președintele rus Vladimir Putin a vorbit telefonic cu liderul sirian Bashar al-Assad și cu Tayyip Erdogan din Turcia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat doliu national timp de sapte zile in Turcia, dupa cutremurele de 7,7 si 7,6 grade care au zguduit sudul tarii precum si Siria si al caror bilant comun provizoriu indica peste 2.600 de morti, fiind cele mai puternice cutremure care au lovit cele doua…

- Peste 1.900 de decese erau raportate, luni dupa-amiaza, dupa seria de seisme devastatoare produse in Turcia, care au afectat grav si Siria. Insa numarul real al victimelor se anunta mult mai mare, in conditiile in care operatiunile menite sa ajute victimele prinse sub daramaturi sunt in plina desfasurare,…

- Dupa seisemele puternice care au lovit Turcia și Siria, in urma cu cateva ore, profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), a explicat in direct la Antena 3 CNN, ca magnitudinea acestui seism ar putea fi mai mare decat cea inregistrata. Urmeaza…

- Republica Moldova este gata sa intervina in salvarea victimelor cutremurului devastator produs in aceasta dimineața in Turcia și Siria. Astfel, o echipa din 55 de salvatori, 12 autospeciale de intervenție complet autonome și 2 caini de cautare vor ajunge la locul dezastrului. Fii la curent…

- Profesorul Gheorghe Marmureanu, director onorific al Institutului National de Fizica a Pamantului (INFP), a explicat in direct la Antena 3 CNN, ca seismele care au lovit Turcia si Siria sunt extrem de puternice, iar magnitudinea ar putea fi mult mai mare decat cea raportata. De asemenea, profesorul…