Ucraina îşi propune să repornească reactoarele de la Centrala Nucleară Zaporojie Centrala nucleara Zaporojie a aparut ca unul dintre cele mai ingrijoratoare puncte de focar ale invaziei Rusiei in Ucraina. Aceasta a fost avariata in timpul luptelor, ceea ce a provocat o alarma internationala, iar seful acesteia a fost retinut de fortele de ocupatie pe parcursul weekend-ului, inainte de a fi eliberat luni. Compania nucleara de stat ucraineana Energoatom a inchis ultimul dintre cele sase reactoare ale centralei la 11 septembrie, deoarece activitatea militara rusa a intrerupt alimentarea cu energie externa fiabila pentru racire si alte sisteme de siguranta, amenintand o topire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

