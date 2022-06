Ucraina contraatacă puternic la Sievierodonețk - Apoximativ 20% din teritoriul pierdut a fost recucerit Forțele ucrainene au recucerit aproximativ 20% din teritoriul pe care l-au pierdut in orașul Sievierodonețk in timpul luptelor cu Rusia, a declarat vineri șeful regiunii Luhansk, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

