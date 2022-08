Stiri pe aceeasi tema

- In noapte de marți spre miercuri, 13 civili au fost ucisi in bombardamente rusesti in districtele Nikopol si Krivorojski din regiunea ucraineana Dnipropetrovsk (centru-est), a anuntat seful administratiei militare regionale ucrainene Valentin Reznicenko, citat de AFP, Reuters si Ukrinform. Bombardamentele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta luni despre inasprirea sanctiunilor impotriva Rusiei, intr-un moment in care Moscova este acuzata ca a desfasurat lansatoare pentru tiruri de rachete la centrala nucleara Zaporojie, in sudul Ucrainei, comenteaza AFP. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk…

- Autoritatile ucrainene au luat o masura dura, sambata, impotriva rusilor care le-au ocupat teriteriile. Au intrerupt alimentarea cu gaze a rezidenților din regiunea Zaporojie, a declarat sambata Evhen Balitki, șeful administrației provizorii a regiunii. Astazi, locuitorii din regiunea Zaporojie au ramas…

- Volodimir Zelenski vine cu noi detalii despre razboiul din Ucraina, dar și despre armele folosite de Rusia pe front. Rusia distruge in mod deliberat cultura și patrimoniul istoric ucrainean, infrastructura sociala și locuințele, a afirmat in discursul video de sambata seara președinte ucrainean Volodimir…

- A 102-a zi a razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Cinci civili au fost uciși sambata in urma exploziilor multiple in apropierea orașului Donețk, a anunțat agenția de presa de stat rusa TASS. Intre timp, sute de oameni fug zilnic din orașul de est Sloviansk.