Stiri pe aceeasi tema

- Cu ploieșteanul Catalin Burlacu pe banca tehnica, CSA Steaua București s-a impus in fața lui CSO Voluntari cu scorul de 79 – 74, dupa o partida foarte spectaculoasa. Multiplul campion al Romaniei a fost rugat sa explice sentimentele pe care le are in acest context in care suporterilor nu le este permis…

- Intrat intr-o relativa normalitate, dar tot sub rigorile Protocoalelor medicale in materie de sport, campionatul Ligii Naționale de handbal masculin a ajuns la etapa a 12-a. 14 dintre cele 16 competitoare din Liga vor juca astazi in Capitala, in salile Giulești și Polivalenta. Vor sta in…

- Formatia CFR Cluj a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa TSKA Sofia, intr-un meci din prima etapa a grupei A a Ligii Europa. In cealalta partida din grupa, AS Roma a invins cu 2-1 Young Boys, revenind de la 0-1. Articolul CFR Cluj a inceput cu victorie grupele Ligii Europa…

- La finele saptamanii trecute, tot la Sfantu Gheorghe in sala ”Kati Szabo” a avut loc al doilea rund de meciuri din cadrul Ligii Naționale de handbal masculin. In acest sezon competițional ”virusat”, echipele traiesc cu frica infectarii cu coronavirus de la o partida la alta practic. CSU din Suceava…

- HC Buzau a incheiat cu o victorie cel de-al doilea turneu al Ligii Nationale de la Sf. Gheorghe. Ultima adversara a baietilor lui Pero Milosevic, intr-un meci ce a contat pentru etapa a 9-a, a fost CSM Vaslui. Ultima experienta in fata vasluienilor a fost neplacuta, daca ne amintim de jocul de la Sala…

- Șase puncte din noua posibile și locul 7 in clasament dupa primele trei etape ale Ligii Naționale, disputate sub forma unui turneu la Sf. Gheorghe, reprezinta un bilanț pe care nici cei mai optimiști suporteri ai lui HC Buzau nu l-au luat, poate, in calcul. Baieții lui Pero Miloșevic au invins doua…

- Liga Nationala de handbal masculin a debutat, marti, la turneul de la Sfantu Gheorghe, cu partidele primei etape din trei programate, pana joi. Cea mai puternica disputa a fost cea dintre Poli Timisoara si Potaissa Turda, scor 24-28 (9-11).In celelalte partide ale zilei s-au inregistrat rezultatele:…

- Start perfect pentru echipa masculina de handbal, in turneul de sala de la Sf. Gheorghe, care programeaza, de astazi si pana joi, inclusiv, primele 3 etape din noul sezon al Ligii Nationale! In primul joc, HC Buzau a intalnit-o pe Dunarea Calarasi, formatie in fata careia buzoienii nu s-au simtit bine…