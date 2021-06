U-BT Cluj joacă cu titlul pe masă la Oradea. Bihorenii vor juca cu SALA PLINĂ

Echipa antrenata de Mihai Silvașan s-a impus în ambele meciuri disputate pâna acum și poate încheia seria marți seara. U-BT Cluj a facut spectacol în ambele meciuri din aceasta serie și a câștigat la o diferența de 11 puncte, respectiv 23 de puncte. Clujenii au avut mari probleme de-a lungul anilor pe terenul celor de la Oradea. U-BT a pierdut ultimele șase meciuri pe terenul bihorenilor, iar ultimul succes dateaza din 2018.

Elevii lui Silvașan nu vor avea de înfruntat o atmosfera ostila la Oradea, deoarece… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

