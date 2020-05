Stiri pe aceeasi tema

- Fostul jucator de fotbal american Colin Kaepernick, care nu a mai jucat in NFL de trei ani si jumatate, dupa ce a boicotat imnul american, si-a exprimat, joi, sprijinul pentru manifestantii de la Minneapolis. Acestia cer dreptate pentru George Floyd, un barbat de culoare, care a murit dupa o arestare…

- Moartea unui barbat de culoare din Minneapolis a starnit un val de indignare in randul americanilor, și nu numai. Maddona a adresat un mesaj virulent la adresa autoritaților care sunt, in opinia unora, vinovate in mod direct de moartea cetațeanului afro-american.

- Noi proteste violente au avut loc miercuri seara, pentru a doua zi consecutiv , in Minneapolis, SUA, dupa ce un barbat de culoare a fost ucis de un polițist care a ingenuncheat pe gatul lui. Manifestanții au incendiat un magazin și au vandalizat un supermarket, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene…

- Un incident petrecut intr-un parc din New York a devenit viral si i-a distrus reputatia unei femei care a sunat la Politie mintind ca este amenintata de un barbat de culoare. Intreaga scena a fost filmata, iar clipul a fost distribuit pe retelele sociale, ajungand inclusiv la angajatorii femeii.

- Moartea unui barbat de culoare american, George Floyd - neinarmat - in urma unei arestari ”in forta” a declansat un val de furie la Minneapolis, unde familia victimei denunta o folosire ”excesiva si inumana” a fortei si rasismul politiei in acest oras din Minnesota, in nordul Statelor Unite, relateaza…

- Patru ofiteri din cadrul politiei din Minneapolis au fost concediati marti, dupa ce o inregistrare video a interventiei a fost pusa in circulatie pe retele de socializare. Scena - transmisa luni seara de o trecatoare pe Facebook Live - surprinde un barbat pus la pamant, pe burta, de catre un politist…

- FBI va cerceta moartea unui barbat de culoare, in varsta de 40 de ani, din statul american Minnesota, dupa ce in mediul virtual a aparut un videoclip in care un politist il imobilizeaza punandu-si piciorul peste gatul acestuia, relateaza BBC. In filmare, victima il implora pe politist pentru ca nu mai…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a avertizat in legatura cu "cresterea infioratoare la nivel mondial" a violentei domestice in timpul crizei legate de coronavirus si a indemnat guvernele sa intensifice eforturile de prevenire a violentei impotriva femeilor, intr-un mesaj video duminica, citat…