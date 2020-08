Twisted Stories. Top 3 cele mai complicate seriale pe care ai să le iubești! Twisted Stories sunt o categorie de seriale foarte draga mie. Greu de urmarit, cu povesti uluitoare si finaluri alambicate, serialele Twisted (titulatura imi apartine) sunt din ce in ce mai prezente pe platformele de streaming. Desi la prima vedere par accesibile si usor de urmarit, TS-urile sunt greu digerabile. Pentru a putea duce la bun sfarsit un astfel de serial, trebuie sa fii zen, open minded si sa ai multa, multa rabdare. Actiunea acestor seriale este, in general, complicata si alambicata, si ai nevoie de timp si deschidere pentru a intelege ce se intampla de fapt. Desi sunt de intindere… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

