Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea a precizag ca ""Tuta absoluta" a fost, este si va fi. Este o boala specifica care se poate tine sub control, nu ne mai ferim acum si de "tuta absoluta" si le luam pe toate la rand, in asa fel incat sa cream o imagine ca aici in Romania este cuibar de boli. Eu as vrea sa va spun un lucru…

- Deputatul PMP Ionut Simionca ii cere ministrului Petre Daea sa se implice direct in managementul crizei generata de pesta porcina africana si sa ia masuri pentru izolarea focarelor, astfel incat boala sa nu se extinda si sa ii afecteze si pe micii fermieri. Deputatul bistritean sustine ca in acest moment 10…

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Daniel Botanoiu a anuntat miercuri, la Buzau, ca daunatorul tuta absoluta, care afecteaza culturile de legume, isi face simtita prezenta in trei judete si le-a cerut legumicultorilor sa aplice procedura curativa de combatere, pentru ca altfel exista riscul…

- "Peste 600 de focare de pesta porcina africana" in Romania Foto: Agerpres. Din cauza pestei porcine africane, autoritatile au aprobat vânarea a aproximativ 5.000 de mistreti aflati în zonele în care au fost confirmate focare ale bolii. Ministrul apelor si padurilor,…

- Potrivit DEFENSE ROMANIA, care citeaza surse proprii, secretarul american al energiei, Rick Perry, urmeaza sa fie prezent la Summitul Inițiativa celor Trei Mari. Prezența sa este cu atat mai interesanta cu cat e posibil sa abordeze și subiectul legii.... CITEȘTE CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

- Prezența de marca in studioul TV NEWS BUZAU la emisiunea IN SLUJBA SPORTULUI. Remarcabila Marina Baboi, in mod cert cea mai valoroasa atleta din Romania, a vorbit despre performanțele extraordinare reușite in acest sezon care au culminat cu 3 medalii de aur, 100, 200 și 4*100 m la Balcaniada U20 de…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in 16 judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.924,…

- Alte 57 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 10 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la 14.758 . In perioada 16-20 iulie nu au fost inregistrate decese, informeaza Institutul National de Sanatate Publica, conform Mediafax. Numarul…