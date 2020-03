Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel din Paris a fost luminat, vineri seara, iar cuvantul "Merci/Multumesc" a fost proiectat pe acesta, in semn de omagiu pentru toate persoanele care sunt implicate in lupta impotriva coronavirusului, anunța news.ro.Celebrul Turn Eiffel va omagia in fiecare seara, incepand de vineri,…

- Klaus Iohannis a anunțat astazi ca tot ce a fost pana acum o recomandare se transforma in obligație, iar oamenii pot ieși la serviciu și sa faca cumparaturile necesare. Persoanele aflate in carantina și izolare vor fi monitorizate electronic. Președintele a anunțat ca in sprijinul forțelor de ordine…

- RESITA – Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin face un apel catre medicii de familie din judet sa monitorizeze si sa consulte cu maxima atentie persoanele care se afla in autoizolare, dupa ce au calatorit in alte state afectate de noul coronavirus! Aceste persoane se afla și vor intra in continuare…

- Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza epidemiei de coronavirus, la fel ca alte monumente turistice importante din Paris, precum Muzeul Luvru si Palatul Versailles, a anuntat compania care gestioneaza emblematicul monument parizian, relateaza AFP. "Din cauza epidemiei de Covid-19,…

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 48 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 48 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele confirmate cu infecție cu COVID-19 (coronavirus)…