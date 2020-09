Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pași repezi de data alegerilor locale din acest an, iar candidații ne impartașesc aspirațiile lor privind localitatea sau orașul pe care il vor avea in gestiune. In cadrul proiectului lansat de wall-street.ro, Alegeri locale 2020: promisiuni versus așteptari, antreprenorul Sorin Stoica,…

- Protopopiatul Sector 6 Capitala a oferit luni, la inceput de an scolar, ghiozdane pentru 1285 de elevi proveniti din familii cu situatie financiara precara. „Am ales sa investim in viitorul tarii, deoarece copiii reprezinta viitorul nostru. Prin aceasta actiune am vrut sa aratam si impreuna lucrare…

- O șosea din sudul Bucureștiului este atat de luminata incat ar putea fi confundata lejer cu o pista pentru avioane. Este Șoseaua Giurgiului din Sectorul 4, artera care face legatura cu localitațile din sudul țarii, cele de la frontiera cu Bulgaria. Oricine are dreptul la o opinie, iar daca imaginația…

- Promovarea in Liga 1 s-a jucat pana in ultima secunda, duminica, in etapa a 5-a, ultima din play-off-ul ligii secunde . In „Trivale“, FC Argeș și UTA Arad au terminat la egalitate, scor 1-1. Ambele echipe au promovat direct in prima liga. Golurile au fost marcate de Matis (’53), pentru piteșteni, respectiv…

- Senatorul Lucian Iliescu lanseaza un atac dur la adresa celor de la PNL și USR-PLUS, dupa ce PMP a fost eliminat de la masa negocierilor. Iliescu arata ca liderii dreptei nu realizeaza ca ar putea caștiga alegerile din Capitala și arunca o ”ciozvarta” celor de la PMP de frica ca intra Traian Basescu…

- Primarului Emil Boc, invitat în matinalul Digi FM i-a fost lansata invitatia de a candida la Primaria Capitalei. Edilul Clujului a respins însa oferta, dar a laudat Capitala. „Apreciez acest compliment la adresa clujenilor, pentru ca este meritul lor. În…

- Candidatul PSL, Ilan Laufer la Primaria Capitalei ii invita pe bucureșteni sa faca curațenie generala in administrație. Laufer promite implementarea programului Start-up București prin care va aloca 10.000 de granturi nerambursabile.„In calitate de primar general al Capitalei voi iniția și…

- "Promisiune indeplinita! Am finalizat inca un proiect major, pe care l-am gasit blocat si in stadiu de executie de doar 10%.Acesta inseamna un pas important catre un trafic mai lejer si mai rapid intre nordul si sudul Bucurestiului.Dupa 10 ani de la inceputul lucrarilor! Plus proiectarea…