Stiri pe aceeasi tema

- Un turist american care a ramas, marti, blocat pe un traseu din Muntii Fagaras, a fost recuperat de salvamontisti, potrivit news.ro. ”Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu a intervenit astazi pentru recuperarea unui turist american care a ramas blocat in Custura Saratii”, anunta salvamontistii.…

- In cazul in care sunteți pasionați de drumeții la munte și nu ați urcat inca pe Varful Lespezi din Munții Fagaraș, ar trebui sa profitați de timpul liber și sa faceți o excursie. Cu toate acestea, condiția fizica este foarte importanta, deoarece este un traseu de șase ore. Priveliștea minunata de pe…

- Actiunea de cautare este desfasurata de sapte salvatori de la SPJ Salvamont Sibiu si cinci de la Salvamont Arges in Muntii Fagaras, zona Varfului Laita, informeaza Agerpres .Turistul belgian, in varsta de 25 ani, este suspect de fractura la un picior. A fost solicitat si un elicopter SMURD Mures, precizeaza…

- Salvamontiștii din Argeș și Sibiu au pornit ieri dupa-amiaza intr-o misiune dificila dupa ce un belgian a suferit o fractura in Munții Fagaraș, zona Vf. Laița. Turistul in varsta de 25 de ani care se afla pentru prima oara in Romania și-a fracturat tibia in urma unei cazaturi. Prietenul cu care se afla…

- Un numar de 12 salvamontisti din judetele Sibiu si Arges cauta vineri seara un turist belgian care si-a fracturat un picior, in Varful Laita din Muntii Fagaras, a anuntat Salvamont. Potrivit sursei citate, actiunea de cautare este desfasurata de sapte salvatori de la SPJ Salvamont Sibiu si cinci de…

- Actiunea de cautare este desfasurata de sapte salvatori de la SPJ Salvamont Sibiu si cinci de la Salvamont Arges in Muntii Fagaras, zona Varfului Laita, informeaza Agerpres .Turistul belgian, in varsta de 25 ani, este suspect de fractura la un picior. A fost solicitat si un elicopter SMURD Mures, precizeaza…

- Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, in Muntii Fagaras, unde doi turiști au cazut din peretele Lespezi catre Caltun. Unul dintre ei a murit, iar celalalt a fost recuperat de catre Salvamont, dintr-o prapastie de 80 de metri, informeaza News.ro . Salvamontistii…

- Intervenție deosebita pentru salvamontișii argeșeni. Au recuperat un cațel blocat pe munte. Pentru ca ei nu știu sa spuna NU sau NU SE POATE! “Anunțat ca blocat in Colții Ghimbavului de acum doua zile, la prima deplasare nu am reușit sa il gasim. La al doilea drum insa, am reușit sa il coboram, dar……