- Sicilia, mai putin afectata de epidemia de Covid-19, incerarca sa atraga turistii dupa ridicarea restrictiilor. Autoritatile au anuntat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor si o treime din cheltuielile hoteliere pentru turistii care doresc sa o viziteze, scrie adevarul.

- Ministrul turismului din Grecia, Harry Theocharis, a anunțat ca autoritațile din țara sa iau in calcul introducerea unui „pașaport de sanatate”, care va servi drept dovada pentru turiști ca nu sufera de COVID-19, potrivit Europost.eu, preluat de Hotnews. Sezonul turistic in Grecia va fi de trei luni…

- Turistii inca prezenti in Cuba marti, la intrarea in vigoare a inchiderii partiale a frontierelor pentru o luna, vor fi plasati in izolare. Tara numara 40 de cazuri de coronavirus. Anuntul a fost facut de premierul Manuel Marrero, potrivit digi24.ro. „Toti turistii care mai sunt prezenti in hoteluri…

- Maria Ionescu, un cetațean roman care traiește de 20 de ani in Sardinia, explica de ce in insula care inregistreaza cea mai mare speranța de viața din Europa nu a fost inregistrat pana acum niciun deces din cauza infectarii cu coronavirus. Sardinia face parte din ceea ce numim „ zona albastra”, un concept…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…