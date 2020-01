Turcia, tot mai departe de aderarea la UE. Decizia luată de Bruxelles Turcia, tot mai departe de aderarea la UE. Decizia luata de Bruxelles Uniunea Europeana a taiat dramatic in acest an din fondurile dedicate asistentei de preaderare pentru Turcia. Deviza drastică luată de Bruxelles se datorează unei dispute pe tema forajelor de gaze naturale din Marea Mediterană şi a ofensivei militare a Ankarei în Siria, potrivit unor relatări din presă, citate sâmbătă de agenţia dpa. Tăierile nu afectează plăţile făcute de Uniunea Europeană în cadrul acordului cu Turcia pe tema… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

