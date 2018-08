Stiri pe aceeasi tema

- Un aliat de extrema dreapta al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va prezenta in parlament o propunere de reintroducere a pedepsei cu moartea, abolita in 2004 in cadrul demersurilor Turciei de aderare la Uniunea Europeana, transmite dpa. 'Vom aduce in parlament propunerea…

- El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia anatoliana Sivas -, care au fost ucisi intr-un bombardament atribuit rebelilor kurzi. 'Fratii mei, stiti cat de sensibil sunt in ceea ce priveste pedeapsa cu moartea. Odata ce este…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu va avea alta optiune decat sa aprobe pedeapsa cu moartea daca parlamentul voteaza pentru aceasta, relateaza dpa. El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia anatoliana…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA. Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul normativ cu 28 de articole…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze in alegerile anticipate din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, relateaza AFP. In fata mai multor mii de oameni, Erdogan a afirmat,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a facut publica joi, in prezentarea programului partidului sau pentru alegerile din 24 iunie, dorinta de a ameliora relatiile tensionate ale Turciei cu Europa in cazul in care va fi reales la conducerea statului, informeaza AFP. 'Vom intari relatiile noastre…