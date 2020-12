Stiri pe aceeasi tema

- Turcia se afla in pragul unei crize de apa. Consumul de apa pentru igiena personala a crescut din cauza pandemiei de coronavirus, intr-o țara cu resurse limitate, a declarat sambata președintele Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea unei rețele de distribuție și a unui baraj.

- Vaccinul anti-COVID-19 pe care il dezvolta o universitate turca ar putea fi finalizat "cel mai tarziu in aprilie", a anuntat miercuri presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care a precizat ca tara sa studiaza posibilitatea de a pune vaccinul turcesc la dispozitia "intregii omeniri", relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a sustinut ca tara sa, candidata oficiala la aderarea la Uniunea Europeana, se considera o parte inseparabila a Europei, dar a subliniat ca ea nu va ceda in fata atacurilor si a dublelor standarde, transmite duminica Reuters. ''Ne consideram…

- Militarii turci se vor merge in Azerbaidjan in viitorul apropiat, au anunțat oficialii turci. Parlamentul Turciei a aprobat o rezoluție pentru a trimite militari in vederea monitorizarii armistițiului intre Azerbaidjan și Armenia mediat de Rusia saptamina trecuta, dupa șase saptamini de lupte grele…

- Inalti oficiali turci au condamnat publicarea miercuri in saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a unei caricaturi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, denuntand un "efort dezgustator" de a "raspandi rasismul cultural si ura", relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Condamna ferm cele publicate…

- Summitul european care urma sa se desfașoare pe 24 și 25 septembrie a fost amânat pentru 1 si 2 octombrie, din cauza ca presedintele Consiliului European, Charles Michel, a intrat în carantina dupa ce unul dintre membrii personalului sau de securitate a fost testat pozitiv la noul coronavirus,…

- Turcia si Grecia sunt gata sa inceapa 'tratative exploratorii' privind diferendele din estul Marii Mediterane, a anuntat marti presedintia turca, noteaza Agerpres Conform AFP, disponibilitatea pentru dialog a fost confirmata dupa o videoconferinta la care au participat presedintele turc Recep Tayyip…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis cancelarului german Angela Merkel, in cadrul unei videoconferințe, ca Turcia iși va apara interesele in Marea Mediterana, transmite digi24.ro.