Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter, s-a produs vineri seara, la o adancime de aproape 7 kilometri, in apropierea unei statiuni turistice din estul Turciei. Potrivit bilantului provizoriu, cel putin 21 persoane au murit și peste 1000 au fost ranite dupa ce cateva zeci de…

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…

- Financial Times: Interpolul a cerut Libanului sa-l aresteze pe Carlos Ghosn. Fostul președinte Nissan a declarat ca familia sa nu a avut niciun rol în organizarea fugii sale din Japonia ● UE trebuie sa învețe limbajul puterii (editorial) ● Les Echos: Carles Ghosn: povestea unei evadari incredibile…

- Ministrul turc de Interne a declarat miercuri ca aproximativ 100.000 de sirieni care locuiesc ilegal în Istanbul au parasit orașul începând cu finalul lunii iulie, când Guvernul a stabilit un termen limita pentru ca sirienii neînregistrați sa se mute în alte provincii…

- Ministrul turc de Interne, Süleyman Soylu, a declarat marți seara ca Turcia îi va trimite în țara lor de origine pâna la finalul anului pe cei mai mulți dintre cetațenii straini care au luptat alaturi de gruparea terorista Stat Islamic și care se afla în aceasta țara, scrie…

- Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat marți seara ca Turcia ii va trimite in țara lor de origine pana la finalul anului pe cei mai mulți dintre cetațenii straini care au luptat alaturi de gruparea terorista Stat Islamic și care se afla in aceasta țara, informeaza Le Figaro, potrivit…

- Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a declarat miercuri ca Germania și Olanda au fost de acord cu readucerea in țarile lor a militanților rețelei Stat Islamic reținuți in Turcia și a familiilor acestora, dupa ce Ankara a inceput repatrierea lor, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Turcia…

- Ministrul de Interne, Suleyman Soylu, a declarat sambata ca Turcia va trimite membrii retelei Stat Islamic capturați inapoi in țarile lor de origine si a reclamat inacțiunea statelor europene in aceasta privința, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Nu este acceptabil pentru noi. Este, de…