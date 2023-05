Stiri pe aceeasi tema

- NOUTAȚI… Zilele acestea a sosit ultimul lot de grinzi ce vor susține cel mai mare pasaj peste liniile de cale ferata, din cadrul Variantei Ocolitoare a Barladului. Pasajul, cu o lungime de 200 de metri, va fi construit in capatul de sud al centurii ocolitoare, in apropierea sensului giratoriu de la…

- Pentru cei care cunosc istoria unei școli de tradiție a orașului Bacau, care a avut rezultate bune atat in procesul de informare-instruire cat și in cel de educare, ideea desființarii acesteia e de neconceput. Este vorba despre Liceul de Construcții „Anghel Saligny” – ilustru inginer constructor roman…

- Presedintele PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, care a fost ministru al Muncii, a afirmat vineri, ca in Romania „sunt multe institutii care irosesc banii publici” si „angajati la stat (…) platiti de zeci de ori mai bine decat manageri din companii private”, in contextul proiectului de ordonanta privind…

- PROPUNERE… Deputatul liberal Raluca Turcan a inițiat un proiect de lege prin care se vor efectua controale la domiciliu la persoanele care se anunța in concediu medical. In cazul in care persoanele nu raspund la ușa sau nu permit verificarea, nu vor primi banii de concediu. Motivul pentru care s-a ajuns…

- GHINION…. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat cinci localnici, din zona de frontiera Berezeni, care au furat un sistem de alimentare cu energie electrica al unui gard perimetral din zona de responsabilitate a politistilor de frontiera. Politisti de…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca prioritatea sa si a colegilor sai este legea pensiilor speciale. ”Nu pot sa accept ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale (…) Va promit, prioritatea numarul unu a mea si a colegilor mei e sa venim cu legea care sa fie sustenebila,…

- Principalele probleme ale reformei țin de faptul ca nu elimina inechitațile din sistem și, de asemenea, nici nu creaza pensii bazate pe contributivitate. Acesta este și motivul pentru care Opoziția a invocat aceasta moțiune simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, care trebuie sa ajunga in…

- DECIZIE… Cele trei troleibuze cumparate in 2015 cu cate 27.000 euro vor fi casate și vandute la fier vechi. Potrivit unui proiect de hotarare, acestora li se vor alatura alte patru autovehicule fabricate in perioada 1992 – 2004 și devenite nefuncționale. Propunerea de casare a acestora a fost facuta…