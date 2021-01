Stiri pe aceeasi tema

- 900.000 de pensionari din Romania primesc lunar o pensie de 800 de lei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a spus ca Guvernul are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la aceste anomalii existente.

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca exista in Romania un fost angajat din sistemul juridic care primeste o pensie lunara de 78.634 de lei, in conditiile in care, daca respectivul pensionar ar fi primit o pensie pe baza contributivitatii, ar fi trebuit sa incaseze o pensie de 5.205 lei. Turcan…

- Raluca Turcan, noul ministru al Muncii, a anunțat azi ca o sa continue recalcularea pensiilor, dupa principiul contributivitații, in ideea in care au aparut, in ultima vreme, in Romania, și alte tipuri de pensii. Așadar, o sa se duca mai departe munca depusa de Violeta Alexandru. Pensii 2021. Ce se…

- Orice om simte ca exista supra-incarcari ale aparatului bugetar, dar Guvernul nu isi propune sa dea afara angajati din sistemul public, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Pandemia de coronavirus aduce schimbari majore pe piața muncii din Romania. Persoanele care și-au cautat un loc de munca, incepand din luna martie, au fost de acord sa lucreze in posturi inferioare...

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Pragul de 40 de milioane de imbolnaviri de COVID-19 a fost depașit la nivel global, dintre care peste 1,1 milioane de oameni au murit, potrivit datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins. Cele mai afectate…