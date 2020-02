Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a declarat, joi, ca din cele 25 de ordonante de urgenta adoptate in ultima sedinta inainte de demiterea Guvernului, 18 au fost publicate in Monitorul Oficial si mai sunt inca doua care asteapta publicarea, mentionand ca ordonantele care se refera la fondurile europene au fost retrase…

- Ordonantele de Urgenta adoptate in sedinta de Guvern, saptamana trecuta, cu o zi inainte de motiunea de cenzura si semnate de Ministerul Fondurilor Europene, nu vor mai fi publicate in Monitorul Oficial. Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, in prima sedinta a Guvernului intrimar, dupa demiterea prin…

- Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de guvern, chiar inaintea demiterii Guvernului prin motiune de cenzura, vor fi trimise spre Monitorul Oficial si urmeaza sa fie publicate, potrivit Agerpres. "Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de guvern, chiar inaintea demiterii Guvernului prin motiune de cenzura, vor fi trimise spre Monitorul Oficial si urmeaza sa fie publicate. "Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au existat…

- Cele 25 de Ordonanțe de Urgența adoptate de guvernul demis Orban nu au fost publicate nici pana la aceasta ora in Monitorul Oficial, susține USR pe Facebook, precizand totodata ca cel mai probabil nici nu vor intra in vigoare avand in vedere ca nu au obținut avizul Consiliului Legislativ inainte…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, a explicat miercuri, in urma demiterii guvernului Orban prin adoptarea motiunii de cenzura introduse de PSD, ce se va intampla cu ordonantele de urgenta formulate de PNL marti seara. Ordonantele nu au apucat sa fie publicate…

- "Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o Ordonanta de Urgenta…

- Președintele Klaus Iohannis a avut o noua runda de discuții cu membrii Guvernului. Șeful statului i-a chemat la Cotroceni pe miniștrii Transporturilor, Economiei și Muncii, impreuna cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan.