Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan considera ca nu e de gluma cu aceasta boala. „Nu doar ca imi este frica, ci pur si simplu consider ca este un pericol pentru sanatatea publica. Am avut rude, cunoscuti, care au decedat de COVID si am simtit empatie pentru fiecare persoana care a avut forme severe sau pentru fiecare persoana…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, din satul Horjești, raionul Hancești, din Republica Moldova, a murit a doua zi dupa ce a fost vaccinat cu vaccinul de la AstraZeneca. Autoritațile spun ca barbatul avea probleme cardiace, nefiind stabilita o legatura intre vaccin și deces. Barbatul in varsta de 70 de…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale au venit cu o reacție in urma decesului unui barbat de 69 de ani, locuitor al satulului Horjești, raionul Hancești, care a fost recent vaccinat impotriva Covid-19.

- Doctorul in științe medicale, Aliona Tihon, in varsta de 54 ani, a decedat in urma complicațiilor provocate de Covid-19. Informația a fost anunțata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Dupa aproape un an de la primul caz de coronavirus depistat la Timisoara, reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” au facut un scurt bilant sumbru al perioadei de pandemie. Pana acum, peste 3.600 de cazuri au fost tratate de COVID-19, iar in acest moment, spitalul este plin de…

- Sistemul medical din R. Moldova a mai pierdut un lucrator medical din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Este vorba de Eugenia Basistaia, laboranta in cadrul Institutului Oncologic. Informația a fost confirmata și de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. „IMSP Institutul Oncologic…

- Alte 20 de persoane au pierdut lupta pentru viața din cauza Covid-19, in ultimele 24 de ore. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, bilanțul total al deceselor ajunge la 3717.

- Orice persoana trimisa in judecata ar trebui sa faca un pas in spate din functiile publice, a afirmat miercuri seara ministrul PNL al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la postul public de televiziune, cu referire la primarul din Iasi, Mihai Chirica, trimis in judecata pentru fapte de abuz…