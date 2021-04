Niciun salariu al angajatilor din Educatie si din Sanatate nu va scadea dupa elaborarea noii legislatii privind salarizarea bugetarilor, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la Digi 24. "In Memorandum (privind stabilirea principiilor pentru reanalizarea salarizarii bugetarilor, n.r.) am spus ca se stabileste acelasi salariu de baza in plata in functie de care toate sporurile intra dupa aceea in salariul de baza al fiecarui angajat, acele sporuri pe care le primesc toti angajatii. (...) Daca acele sporuri sunt date pentru toti angajatii, de ce sa nu fie incluse…