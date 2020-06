Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca, in urma unor discutii cu reprezentantii scolilor private, exista intentia de continuare a acordarii finantarii per elev pentru institutiile particulare autorizate pana la sfarsitul anului scolar. De asemenea, se incearca gasirea unor modalitati prin care ar…

- Multe familii vulnerabile nu au avut posibilitatea in aceasta perioada sa asigure copiilor hrana zilnica și medicamentele necesare, fara a mai vorbi la accesul la cursurile on-line. UNICEF tragea un semnal de alarma miercuri, cerand statelor și guvernelor din intreaga lume sa ia masuri urgente pentru…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca a prezentat un proiect de hotarare, in sedinta de guvern, prin care s-a propus alocarea a 150 de milioane de lei pentru cumpararea de echipamente informatice pentru copiii din mediile defavorizate."Ne gandim la copiii care nu au avut acces la tehnologie.…

- ALDE ii cere duminica ministrului Educației, Monica Anisie, prin vocea co-președintelui filialei București, Claudiu Daniel Catana, sa ia de urgența masuri in privința educației online.Vezi si: Cezar Preda iși face țandari Guvernul . „ALDE ii solicita doamnei Anisie urmatoarele:…

- Anul școlar ar putea fi prelungit cu o saptamana, in vara. Este unul dintre scenariile luate in considerare de ministerul Educației. Decizia revenirii elevilor la școala va fi luata in baza unui plan bine elaborat, impreuna cu ministerul Sanatații.

- Fundatia Somes in parteneriat cu Asociatia Sfintii Apostoli Luca si Andrei, ca furnizori acreditati de servicii sociale vin, in contextul actual al pandemiei care a cuprins lumea, cu un program social de anvergura ”Alege viata!”. Programul are mai multe componente: sociale, educationale si culturale…

- In plina epidemie de coronavirus, ministrul Educației se pregatește de cursuri televizate. Monica Anisie vrea ca televiziunea publica sa difuzeze lecțiile pe care elevii nu le mai pot parcurge la școala din cauza coronavirusului."Apelați la Autoritatea de digitalizare, apelați la furniozori externi.…

- ”Daca este necesar, daca este o evoluție a situației, tot comitetul pentru situații de urgența decide prelungirea suspendarii cursurilor.Am transmis catre universitați in aceasta dupa-amiaza o adresa prin care le-am recomandat sa ia decizia cea mai buna, sa suspende cursurile daca este cazul. Deja unele…