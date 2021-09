Grupul ambasadorilor din tarile G7 in Tunisia a indemnat luni la numirea "urgenta" a unui prim-ministru si reluarea activitatilor parlamentului tunisian, suspendate de la 25 iulie de presedintele Kais Saied, noteaza AFP. "Lansam un apel la revenirea rapida la o ordine constitutionala in care parlamentul ales joaca un rol important", a precizat acest grup de mari puteri intr-un comunicat. Ambasadorii din G7 au subliniat, de asemenea, "nevoia urgenta de a numi un nou sef de guvern", in locul lui Hichem Mechichi, demis pe 25 iulie de seful statului. Noul premier va avea sarcina de "a forma un guvern…