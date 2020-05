Tulcea: Producţia de cireşe, afectată de secetă şi de îngheţul de primăvară Productia de cirese obtinuta anul acesta de o societate din judetul Tulcea va fi cu aproape 20% mai mica decat cea de anul trecut, din cauza secetei si a inghetului de primavara, a declarat, pentru AGERPRES, directoarea unitatii pomicole din orasul Isaccea, Oana Burghelea. Ea a afirmat ca societatile de asigurare nu incheie polite pentru inghetul de primavara, chiar daca in ultimii ani acest fenomen se manifesta constant. "In ultimii trei ani, au fost geruri in aprilie si toata productia a fost afectata. Dar pe nimeni nu intereseaza, pentru ca societatile de asigurare nu ne despagubesc pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

