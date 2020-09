Stiri pe aceeasi tema

- Pentru aplanarea conflictului, politistii, cu sprijinul luptatorilor Serviciului Actiuni Speciale, au imobilizat persoanele in cauza, sesizand organele de parchet, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.La data de 3 septembrie a.c , politistii din cadrul…

- Un barbat de 31 ani, din Galati, s-a ales cu dosar penal, dupa ce, aflat la volan sub influenta cannabisului, a avariat trei masini, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, barbatul, din comuna Piscu, a condus autoturismul pe o strada din municipiul…

- Un barbat de 31 ani, din Galati, s-a ales cu dosar penal, dupa ce, aflat la volan sub influenta cannabisului, a avariat trei masini, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul, din comuna Piscu, a condus autoturismul…

- Noua autoturisme au fost avariate, joi seara, dupa ce un TIR incarcat cu piatra s-a rasturnat pe DN 17, in cartierul Unirea din municipiul Bistrita, ca urmare a exploziei unui pneu, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, relateaza Agerpres.Citește…

- Deseuri feroase confiscate de politistii tulceni.La data de 2 august a.c, politistii Postului de Politie Frecatei impreuna cu politistii din cadrul Postului de Politie Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune privind verificarea legalitatii transportului rutier de marfuri si persoane, ocazie cu care…

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati a condus fara permis de conducere pe raza localitatii I.C.Bratianu, judetul Tulcea. La data de 2 august a.c., politistii Postului de Politie I.C.Bratianu au depistat un barbat in varsta de 45 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea un autoturism…

- Un tanar din Tulcea a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce a fost lovit de trei femei, din cauza ca a adresat injurii unei alte femei, scrie Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) a mentionat ca a fost intocmit dosar penal pentru infractiunea de loviri si alte violente.Incidentul…