- Grecia va scapa, in august, de programul de asistenta financiara internationala. Tara, amenintata cu falimentul si excluderea din Uniunea Europeana, s-a aflat sub supravegherea creditorilor in ultimii 8 ani.

- Acordul va fi semnat in regiunea Prespes, o zona impartita de Grecia, Macedonia si Albania, de catre ministrii de Externe ai celor doua tari. Prim-ministrul grec Alexis Tsipras si omologul sau, Zoran Zaev, vor fi prezenti. Cei doi au convenit ca Macedonia sa se denumeasca „Republica Macedonia…

- Parlamentul grec va dezbate sambata o motiune de cenzura depusa de liderul opozitiei din Grecia, Kyriakos Mitsotakis, impotriva premierului Alexis Tsipras, dupa ce acesta a ajuns la un acord cu omologul sau macedonian privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza EUObserver.com.

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Premierul macedonean, Zoran Zaev, şi omologul său…

- Acordul cu privire la numele Macedoniei ii dezbina pe greci miercuri, unii salutand sfarsitul unei dispute vechi de aproape 27 de ani intre Atena si Skopje, altii denuntand o ”capitulare”, relateaza AFP. La finalul unui adevarat maraton diplomatic – inceput anul trecut si incheiat luni si marti cu doua…

- Grecia va incepe programul de modernizare a avioanelor multirol americane F-16, un program convenit in timpul vizitei efectuate in SUA de premierul Alexis Tsipras, dar care sta de o jumatate de an in asteptare din cauza costurilor sale ridicate pentru aceasta tara supra-indatorata, informeaza AFP si…