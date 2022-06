Stiri pe aceeasi tema

- Leluț Vasilescu, bateristul trupei Compact și membru fondator al acesteia, a murit, anunța primarul orașului Campia Turzii, pe Facebook.”Am aflat cu profunda tristețe despre trecerea la cele veșnice a unui om extraordinar și un muzician desavarșit, prietenul meu, Leluț Vasilescu.Membru fondator al trupei…

