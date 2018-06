Trump a discutat cu Orban - ce au vorbit despre imigratie si frontiere

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat telefonic sambata cu premierul Ungariei, Viktor Orban, a informat Casa Alba; cei doi au fost de acord ca este nevoie de frontiere nationale puternice, transmite Reuters. Trump l-a felicitat pe Orban pentru formarea noului guvern ungar, care si-a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit joi la Kremlin pe seful prezidiului Adunarii Supreme a Poporului din Coreea de Nord, Kim Yong Nam, care i-a inmanat un mesaj in scris din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anterior, presedintele rus i-a transmis liderului nord-coreean…

- Larry Kudlow, principalul consilier economic de la Casa Alba, il acuza pe prim-ministrul Canadei Justin Trudeau ca l-a tradat pe presedintele Donald Trump prin declaratii "polarizante" cu privire la politica comerciala, care risca sa ii afecteze imaginea liderului american in ajunul intalnirii istorice…

- Intalnirea dintre presedintelui Statelor Unite, Donald Trump,si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore, in 12 iunie, la ora 09.00, a anuntat Casa Alba. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului de la Phenian raman insa in vigoare. "Politica noastra nu s-a…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP. Luand in considerare ca noul guvern italian - care…

- Emmanuel Macron a denuntat joi aplicarea de catre SUA a unor importante taxe vamale asupra otelului si aluminiului importate din Uniunea Europeana (UE), calificand-o drept "ilegala" si o "greseala", relateaza AFP si Reuters. Presedintele francez le-a declarat jurnalistilor ca va discuta "in…

- Perspectiva Brexit-ului in 2019 ii determina pe tot mai multi britanici sa devina cetateni germani, numarul lor ajungand anul trecut la aproape 7.500, in crestere cu 162% fata de 2016, a comunicat miercuri Biroul German de Statistica. In 2016, circa 2.900 de britanici au obtinut cetatenia…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…