Trenul Connecting Europe Express va ajunge în România pe 17 și 18 septembrie Comisarul european pentru Transport, Adina Valean, a anunțat cand va ajunge in Romania trenul Connecting Europe Express, care va strabate toata Uniunea Europeana pentru a marca Anul European al Cailor Ferate. Periplul trenului prin Europa va dura mai bine de o luna, scrie clubferoviar.ro . „Sunt bucuroasa sa anunț aceasta știre despre Anul European al Cailor Ferate de Ziua Europei: Connecting Europe Express va avea peste 70 de opriri in 26 de țari in drumul sau de la Lisabona la Paris in aceasta toamna. Afla cand ve trece printr-o stație apropiata de tine trenul nostru special”, a scris Adina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si 384 au fost salvate in urma unei avalanse declansate de spargerea unui ghetar in apropiere de granita dintre India si China in statul indian Uttarakhan, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters. „Au fost recuperate opt cadavre. Operatiunile…

- Cehii de la CPI Property Group, companie a miliardarului Radovan Vitek, și germanii de la Aroundtown, care dețin impreuna 51,5% din investitorul imobiliar Globalworth, au anunțat azi ca vor sa preia și restul acțiunilor pe care nu le dețin. Globalworth a fost fondata in 2013, in Romania, de Ioannis…

- E unul dintre simbolurile gastronomiei si chiar ale identitatii franceze. Este vorba despre bagheta franțuzeasca, pe care o lume intreaga o apreciaza. In curand este posibil sa fie privita cu alți ochi. Franta a confirmat vineri ca a ales sa prezinte candidatura baghetei de paine pentru a fi inscrisa…

- CARAS-SEVERIN – Producatorul de energie investește 145 000 de euro de EnergieVerde, prin montarea unor sisteme de panouri fotovoltaice la noua licee din tara. Printre acestea se numara si unul din Resita! Aproape 3 000 de elevi și profesori actuali, dar și viitoarele generații din cate un liceu din…

- Mersul trenurilor pe ruta Bucuresti Nord – Constanta se schimba. De la jumatatea acestei luni va fi introdus un nou tren care va circula de luni pana vineri, in extrasezon. CFR Calatori introduce in ciculatie din 15 martie un nou tren pe ruta Bucuresti Nord – Constanta. Noul tren va pleca din Bucuresti…

- Asociația Romana pentru Energie Eoliana (Romanian Wind Energy Association – RWEA) continua programul privind reconversia profesionala a personalului angajat din zonele miniereși alte zone aflate in plina tranziție energetica, prin proiectul pilot inițiat in urma cu doi ani, RenewAcad – Academia de Consiliere…

- Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Datele au fost publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2015 – 2019, cea mai importanta modificare a varstei medii a…