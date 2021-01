Trenul care circulă cu 620 km pe oră China a prezentat modelul unui tren de mare viteza care poate circula cu pana la 620 de kilometri pe ora. Acesta funcționeaza in baza levitației magnetice. Prototipul este un vehicul de 21 de metri lungime și a fost aratat lumii pe 13 ianuarie in localitatea Chengdu, provincia Sichuan, potrivit Digi24, cu referire la CNN. Pentru a realiza prezentarea, in regiune s-au construit și 165 de kilomet Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- China a dezvaluit un prototip pentru un nou tren Maglev de mare viteza care este capabil sa atinga viteze de 620 de kilometri pe ora, potrivit CNN . Trenul funcționeaza cu energie supraconductoare la temperatura inalta (HTS), ceea ce il face sa arate ca și cum trenul plutea de-a lungul cailor magnetizate.…

- Lansarea ET7, la un eveniment organizat in orasul Chengdu, din vestul Chinei, a avut loc in timp ce compania americana Tesla a inceput sa comercializeze pe piata chineza SUV-ul Model Y, fabricat in China. Pe piata chineza, sedanurile si SUV-urile reprezinta circa 46% din vanzarile totale de vehicule.…

- Imaginile captate cu o drona deasupra unui cimitir de biciclete din China arata de-a dreptul spectaculos. Greu de identificat la inceput, acestea par a fi adevarate opera de arta. „Cimitirul“din Chengdu cuprinde mii de biciclete care asteapta sa fie reparate si puse din nou in folosinta. Potrivit Profimedia,…

- Acoperirea ghetarilor cu materiale geotextile uriase ar putea fi o modalitate eficienta pentru a incetini topirea ghetii care se retrage rapid, potrivit unei echipe de cercetare din China, relateaza marti Xinhua. Echipa de la Institutul nord-vestic de ecologie si resurse din cadrul Academiei de Stiinte…

- "Am avut astazi discutii pe marginea acestui tarif pe calea ferata, tinand cont de Metodologia de calcul a tarifelor maximale pentru transportul de calatori pe calea ferata, dar si de discutiile purtate cu operatorii feroviari si cu partenerii sociali, acestia fiind de acord cu propunerea MTIC, in privinta…

- Trenul care circula de la Gara de Nord la Otopeni va circula incepand de duminica, 13 decembrie, la un interval de 40 de minute, iar un bilet va costa 4 lei, arata un ordin al ministrului transporturilor, potrivit HotNews. 72 de trenuri vor circula pe ruta Gara de Nord - Otopeni și retur, iar calatora…

- Shanghai detroneaza Londra și devine cel mai conectat oras al lumii in domeniul transportului aerian. IATA: Pandemia a anulat un secol de progres Shanghai a detronat Londra, devenind cel mai conectat oras al lumii in domeniul transportului aerian, dupa ce pandemia a afectat semnificativ calatoriile…

- La 13 decembrie intra în vigoare noul Mers al Trenurilor și unele lucruri se vor schimba. Între Brașov și București va circula cel mai rapid tren din ultimele patru decenii între aceste doua orașe, iar de la Brașov la Constanța va exista un tren care face sub 4 ore și jumatate. Și…