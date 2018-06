Trei vulcani din Guatemala, inclusiv Fuego (Vulcanul de Foc), care a intrat in faza de eruptie in urma cu doua saptamani, facand 110 victime si 197 de disparuti, au proiectat in atmosfera coloane de cenusa si de lava, vineri, mentinand in stare de alerta locuitorii si autoritatile din aceasta tara, informeaza AFP.



Alaturi de Fuego, activitatea vulcanului Pacaya, aflat la o distanta de 30 de kilometri fata de capitala, Ciudad de Guatemala, si cea a vulcanului Santiaguito, aflat la o distanta de 110 kilometri spre vest, au cunoscut o accentuare considerabila, potrivit unui raport publicat…