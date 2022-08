Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile care vor tranzita zona Brasov - Timisu de Sus, afectata un deranjament la sistemul de alimentare cu energie electrica, vor avea intarzieri de aproximativ 30-40 de minute vineri seara, informeaza CFR Calatori.

- Tractiune Diesel intre Brasov si Timisu de Sus Adresam scuzele noastre calatorilor, dar singura masura pentru mentinerea continuitatii traficului feroviar, intre Brasov si Timisu de Sus, este dublarea tuturor garniturilor cu locomotiva Diesel si derularea traficului, in regim alternativ, doar pe un…

- CFR Calatori anunta, vineri, ca nu exista tensiune in linia de contact pe relatia Orsova – Gura Vaii, circulația a trei trenuri fiind afectata. Iar, un copac a cazut pe linia de contact a CFR, pe relatia Rastolita – Lunca Bradului, doua trenuri fiind oprite pe traseu. Urmare lipsa tensiune in linia…

- ”CFR Calatori informeaza ca astazi, 29 iulie, urmare copac cazut pe linia de contact pe relatia Rastolita – Lunca Bradului, este afectata circulatia urmatoarelor trenuri: • IR 12407 Budapesta – Brasov stationeaza in Hm Rapa de Jos • R 4506 Deda- Miercurea Ciuc stationeaza intre statiile Rastolita…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar pe relatia Augustin Racos – Rupea este intrerupt temporar, deoarece este necesara interventia, cu drezina pantograf, in statia Racos, pentru inlocuirea unor elemente de sustinere a firului de contact si de repozitionare a acestuia”,…

- Sapte trenuri de calatori au inregistrat, pana miercuri la ora 10:00, o intarziere totala in graficul de circulatie de 436 de minute, din cauza avariei la reteaua nationala Enel, in partea de vest a tarii, informeaza CFR SA.

- “Reprezentantii furnizorului national ENEL au anuntat ca deranjamentul la sistemul de furnizare a energiei electrice, in partea de vest a tarii, deranjament care afecteaza, inca din cursul noptii, traficul feroviar pe relatia Varadia – Conop, urmeaza sa fie remediat, insa nu a fost anuntata ora de finalizare…

- Trei trenuri asteptate in Gara de Nord au, miercuri, intarzieri de peste 180 de minute. ”Cele 3 trenuri au inregistrat intarzieri din cauza unor fluctuatii de tensiune inregistrate in linia de contact, in prima parte a acestei dimineti, pe distanta Vadu Lat – Gradinari – Chiajna Bucurestii Noi”, anunta…