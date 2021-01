Trei remedii accesibile împotriva căderii părului Mulți oameni sufera de alopecie. Știai ca se poate inversa caderea parului cu remedii naturale preparate acasa? Gasirea unei modalitați de a inversa caderea parului este o preocupare comuna, mai ales pe masura ce imbatrinim. De asemenea, stresul in exces poate provoca o pierdere dramatica a densitații, luminozitații și volumului podoabei capilare. In acest articol, iți prezentam trei remedii ac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Caderea parului este un subiect extrem de discutat si din aceasta cauza au aparut, de-a lungul timpului, numeroase mituri care incearca sa explice de ce unele persoane se confrunta cu aceasta afectiune, transmite stirileprotv.ro Care sunt cele mai comune 5 mituri despre caderea parului? 1. Mit: O sa…

- Specialistii au descoperit recent opt simptome ale Covid-19, de care nu am auzit pana acum, și care completeaza lista lunga a semnalelor ca ai putea fi și tu infectat cu noul coronavirus. Opt simptome Covid-19 despre care habar nu aveai. Cele mai dese simptome Covid-19 sunt febra, durerile musculare,…

- Gasirea unui leac impotriva maladiei COVID-19 care s-a instalat confortabil de aproape un an și in Romania, a generat un val de speranța și de optimism in randul romanilor. Dincolo de taberele antivacciniste și coronasceptice, vaccinul impotriva...

- Presedintele Turkmenistanului, Gurbanguli Berdimuhametov, a dat asigurari sambata ca lemnul dulce ar putea servi drept remediu impotriva coronavirusului, o noua reteta presupus miraculoasa promovata de aceasta tara izolata si cu regim autoritar din Asia centrala, comenteaza sambata AFP, potrivit…

- Crina Abrudan a scapat de problema caderii parului printr-un tratament pentru scalp realizat de Iancu Morad Medicul Iancu Morad a efectuat procedura proprie, denumita Terapia Vampir, un tratament de tip PRP pentru scalp. Caderea in exces a parului a fost cauzata de vopsirea in nuanțe de blond. Dar și…

- Consumul excesiv de zahar creeaza dependența, provoaca boli cardiovasculare, favorizeaza dezvoltarea tumorilor, iar lista efectelor negative pe care le are asupra organismului poate continua. Studiile recente arata insa, ca acesta este și unul dintre factorii care duc la caderea parului. Nu pina de…

- Il vezi in perie. In scurgerea dușului. In pat sau chiar pe podea. Parul tau este peste tot! Totuși, inainte sa te alarmezi, afla ca este absolut firesc sa pierzi zilnic cateva fire de par.

- Caderea parului la femei poate avea mai multe cauze, de la cele de natura medicala, pana la cele legate de stilul de viața sau de o anumita perioada din viața (sarcina, maternitate, menopauza). Indiferent din ce cauza apare, caderea parului este neplacuta, poate provoca un sentiment de frustrare și…