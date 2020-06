Trei noi curse din sezonul de Formula 1 au fost anulate

Stiri pe aceeasi tema

- Alte trei curse ale sezonului de Formula 1 au fost anulate: Azerbaidjan, Singapore și Japonia sunt ultimele Mari Premii afectate de pandemia de COVID-19. Astfel, s-a ajuns la 7 curse anulate in acest sezon, din totalul de 22. Oficialii F1 planuiesc sa desfașoare sezonul, insa intr-o varianta mai restransa,…

- Formula 1 a reușit sa stabileasca o versiune preliminara a noului calendar al Formulei 1 pentru sezonul 2020, care va suferi modificari majore ca urmare a pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2. Marea surpriza este ca, spre deosebire de versiunea inițiala a calendarului, lipsesc doar șase curse, și anume…

- Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, programat la sfarsitul lunii august, va putea avea loc, insa fara spectatori, au anuntat autoritatile regionale, potrivit Reuters, potrivit news.ro.Sezonul de F1 inca nu a inceput, trei curse fiind anulate si sapte amanate, din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Stirling Moss nu a caștigat niciodata titlul mondial in Formula 1, insa a fost unul dintre cei mai buni, care și-a dedicat intreaga viața curselor de mașini. Stirling Moss a debutat in aceasta lume in 1948, cand avea doar 19 ani. Londonezul a caștigat 212 curse din 529, iar in Formla 1, s-a…

- Marile Premii de Formula 1 ale Olandei, Spaniei si Principatului Monaco au fost amanate, joi, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza formula1.com, potrivit news.ro.GP-ul Olandei ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 1-3 mai, Marele Premiu al Spaniei era programat o saptamana mai tarziu,…