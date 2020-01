Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a anunțat ca duminica, de la ora 16.00, este organizata conferința județeana a social-democraților, unde se va anunța candidatul formațiunii la funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. Dunca a precizat ca la intalnire va fi prezent și președintele…

- Procurorul Ionut Botnaru, unul dintre cei cinci candidati admisi la interviurile de la Ministerul Justitiei pentru functia de sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si-a retras candidatura. "Noi urma sa ne continuam activitatea cu interviul domnului Ionut Botnaru, dar vreau sa va fac…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, s-ar pregati sa candideze la functia de primar al Sectorului 1, sustine Cristian Vasilcoiu, fost consilier al ministrului Lia Olguta Vasilescu. Potrivit acestuia, in timpul programului de la minister, Violeta Alexandru lucreaza la site-ul de candidat. CITEȘTE…

- Procurorul general interimar al Romaniei, Bogdan Licu, si-ar fi depus candidatura pentru ocuparea functiei de prim-adjunct al procurorului general, potrivit unor surse judiciare. De asemenea, fosta șefa a...

- Cabral a comentat declarația Gabrielei Firea, conform careia biroul lui Ludovic Orban era „ca un bar de negri”. Omul de televiziune este de parere ca o autoritate a statului nu are voie sa faca astfel de declarații.„Doamna primar... Ii zic doamna primar pentru ca e funcția. Tocmai a ieșit…

- Adina Florea si-a retras candidatura pentru sefia Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitiei. Adina Florea s-a retras din procedura de numire in funcția de procuror-șef SIIJ, anunța surse judiciare citate de stiripesurse.ro. Decizia Adinei Florea are loc in contextul in care plenul CSM nu…

- Sperantele lui Nicolae Robu de a scapa de cel mai redutabil candidat in competitia pentru un nou mandat de primar, candidatul USR, Dominic Samuel Fritz, ca urmare unui acord la nivel national intre PNL si aceasta formatiune, au fost spulberate, miercuri, de cei de la filiala locala a Uniunii Salvati…

- In Republica Moldova se desfasoara astazi al doilea tur al alegerilor locale generale in 384 de localitati, inclusiv capitala (Chișinau), informeaza portaliul Oficial.md. Sectiile de vot s-au deschis la ora 07:00 si se vor inchide la 21:00, iar primele rezultate preliminare vor fi prezentate la ora…