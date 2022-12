Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitaților informative-operative efectuate de catre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, au fost prinși in flagrant doi barbați, care au extras combustibil dintr-o autocisterna. In fapt, la data de 15 noiembrie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, a fost sesizat…

- In data de 8 noiembrie, magistrații Judecatoriei Turda au dispus masura arestarii preventive pentru 30 de zile fața de un barbat de 46 de ani, cercetat pentru infracțiunea de talharie și un tanar de 18 ani, cercetat pentru infracțiunea de furt calificat.„Din verificarile efectuate, polițiștii Secției…

- Duminica, 6 noiembrie, polițiștii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au intervenit la doua sesizari semnalate prin S.N.U.A.U. 112 privind producerea unor scandaluri in localitatea Valenii Lapușului. In urma verificarilor și a audierii persoanelor implicate in cele doua evenimente, polițiștii au luat…

- catuDuminica, 6 noiembrie, polițiștii Secției 7 Politie Rurala Suciu de Sus au intervenit la doua sesizari semnalate prin S.N.U.A.U. 112 privind producerea unor scandaluri in localitatea Valenii Lapușului. In urma verificarilor și a audierii persoanelor implicate in cele doua evenimente, polițiștii…

- La data de 10 octombrie a.c., in urma probatoriului administrat intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunii de fals informatic, politistii Serviciului de Ordine Publica au pus in aplicare 2 mandate de aduce, pe numele unor persoane banuite de comiterea faptei. Dupa audieri,…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 1 au retinut doi barbati, de 41 si 27 de ani, din comuna Roma, pentru comiterea infractiunilor de distrugere, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii…

- Ieri, 1 octombrie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au identificat și reținut doi barbați de 35 și 38 de ani, ambii din județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt din locuința, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata in dupa amiaza zilei…

- Au intrat intr-o locuința din Intregalde și au furat 200 de lei. Doi barbați din Hunedoara, reținuți de polițiștii din Alba Au intrat intr-o locuința din Intregalde și au furat 200 de lei. Doi barbați din Hunedoara, reținuți de polițiștii din Alba La data de 1 octombrie 2022, polițiștii Secției 1 Poliție…