- Se spune ca orașul antic din India Dwarka s-a scufundat sub Marea Arabiei. Acum, arheologii subacvatici cauta fundațiile zidurilor orașului pentru a-i dovedi existența, scrie BBC. Unul dintre cele șapte centre de pelerinaj sfinte din India, se afla in orașul Dwarka. In afara de importanța religioasa…

- Ministrul francez al Educației, Jean-Michel Blanquer, se afla in mijlocul unui intreg scandal, dupa ce presa a presa a dezvaluit ca se afla in vacanta in Ibiza in ziua de dinaintea reinceperii scolilor dupa vacanta de iarna. Din același loc, ministrul a transmis și noul protocol sanitar aplicabil in…

- Fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, Sorin Rugina, a declarat ca Ministrul Sanatații va merge la Constanța pentru a evalua modul in care a fost gestionata redeschiderea unitații medicale care a ars pe 1 octombrie. Petiție pentru redeschiderea Spitalului de Boli Infecțioase Constanța…

- Este vorba de Slovacia, care are o populație de 5,3 milioane, și o rata de incidența COVID-19 de 1.377 de infectari la 100.000 de persoane, cumulat in ultima saptamana.Slovacia a anunțat relaxari ce vor intra in vigoare la sfarșitul acestei saptamani. Masurile de relaxare sunt luate dupa cele 2 saptamani…

- Maya Bay, o plaja devenita celebra in lumea intreaga gratie filmului „The Beach”, produs in anul 2000, va primi din nou turiști de la 1 ianuarie 2022, au anunțat oficialii din Thailanda, intr-un comunicat, citat luni de CNN . Redeschiderea destinației populare de vacanța, inchisa de mai bine de 3 ani,…

- AUR considera conditionarea redeschiderii fizice a scolilor de gradul de vaccinare a personalului unitatilor de invatamant ca fiind "discriminatorie", sustine ca afecteaza in special mediul rural si solicita Ministerului Educatiei sa renunte la aceasta decizie.

- Articolul Trans Bus anunța suplimentarea unor curse de calatori, dupa redeschiderea școlilor, de luni 8 noiembrie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Avand in vedere ca incepand cu data de 08.11.2021 vor fi reluate cursurile școlare, conform ordinului Ministrului Educației cu prezența fizica…

Conform declarațiilor Ministrul Educației, Sorin Cimpaenu, testele pe baza de saliva vor ajunge in școli de saptamana viitoare, odata cu relua cursurile. Numarul testelor comandate va fi suficient...