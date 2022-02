Stiri pe aceeasi tema

- Circulația tramvaielor va fi suspendata, la Timișoara, pe mai multe linii. Se fac lucrari de mentenanța. Lucrarile de mentenanța vor avea loc la linia de tramvai pe tronsonul Piața Gheorghe Domașneanu (AEM) – Ciarda Roșie, sambata, 12 februarie. Astfel ca va fi suspendata circulația tramvaielor 4, 8…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul va fi blocat pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, astazi, in intervalul orar 08.30-10.00, la kilometrul 193+950, in zona localitații Calimanești, județul Valcea, pentru indepartarea unui arbore care a cazut pe o locuința.…

- Traficul este blocat pe Autostrada Soarelui București-Constanța din cauza unui accident. La fața locului intervine și elicopterul SMURD.Centrul Infotrafic anunța ca luni traficul este blocat pe A2 București-Constanța, pe sensul de mers catre litoral.Circulația este oprita la kilometrul…

- Potrivit datelor oficiale, valoarea contractului este de 392.130 de lei fara TVA, suma echivaland cu 79.275,8369 de euro. In Sectiunea Document puteti consulta anuntul de atribuire. Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale Romania CERONAV a atribuit companiei…

- Traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Brașov, intre Izvorul Mureșului și Izvorul Olt, din cauza fenomenelor meteorologice severe, care au produs caderea copacilor pe linia de contact, provocand lipsa tensiunii, anunța CFR Calatori.