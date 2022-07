Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Mangalia va scoate pe traseu, incepand de luni, 1 august, autobuzele electrice achiziționate in cadrul unui proiect cu fonduri UE, care vor deservi, gratuit, transportul public in localitate, inclusiv in stațiunile Saturn, Venus, Cap-Aurora, Jupiter, Neptun-Olimp. Prin implementarea acestui…

- Autoritatile locale din Mangalia au decis joi sa suspende plata pentru parcarea in locurile amenajate in oras si in statiunile turistice Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter si Neptun-Olimp, pana la sfarsitul actualului sezon estival, pentru a incuraja turismul, scrie news.ro. Primaria Mangalia a transmis,…

