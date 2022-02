Transloc dă 400.000 de lei pe autobuze second-hand Locuitorii muncipiului Targu Jiu vor circula in urmatorii ani cu mjloace de transport in comun second-hand. Societatea Consilului Local Targu Jiu, Transloc, a alocat suma de 400.000 de lei pentru cumpararea a 8 autobuze la mana a doua. Autobuzele vor fi cumparate, conform concluziilor unui studiu realizat de o companie de consultanța și care a vizat perioada in care transportul in comun din municipiu va intra in reabilitare. Este vorba de rețeaua de troleibuze. Astfel, s-a ajuns la concluzia ca este oportuna cumpararea de autobuze second-hand. „Achiziție 8 (opt) bucați autobuze publice second-hand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

