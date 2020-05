Transalpina redeschisă pe 25 mai sau 1 iunie Drumarii pregatesc in continuare șoseaua Transalpina pentru a elimina zapada de pe carosabil. Este a doua saptamana in care utilajele de deszapezire intervin pe cea mai inalta șosea din țara. Sunt zone in care zapada este in continuare foarte mare. Dupa ce va fi inlaturata zapada, se va trece la refacerea marcajelor și montarea semnelor rutiere. Se vor realiza și reparații la carosabil, acolo unde va fi cazul. De asemenea, programul de montare a parapeților va continua și anul acesta pentru creșterea siguranței participanților la trafic. Potrivit reprezentanților Secției de Drumuri Naționale Targu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

