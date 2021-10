Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a fost dublata, din pacate, de o epidemie a dezinformarii, a afirmat, luni, presedintele Klaus Iohannis, la deschiderea noului an universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”. „Din nefericire, in ultimul an, pandemia de COVID-19 a fost dublata de o epidemie…

- "Daca va uitati la extinderea capacitatilor de productie la nivelul intregii industrii in ultimele sase luni, suficiente doze ar trebui sa fie disponibile la mijlocul anului urmator astfel incat toti locuitorii planetei sa poata fi vaccinati. De asemenea, doze suplimentare vor fi posibile daca va fi…

- Un aparat portabil de rezonanța magnetica nucleara (RMN) a fost testat cu succes de cercetatori de la Universitatea Yale din Statele Unite in identificarea rapida a hemoragiilor cerebrale aparute la pacienți care au suferit un accident vascular cerebral (AVC), ceea ce poate ajuta la salvarea multor…

- Takeshi Kasai, director regional al OMS in regiunea Pacificului de Vest, a afirmat ca numarul de cazuri si decese asociate COVID-19 in tarile din Asia-Pacific "creste brusc", in principal din cauza variantei Delta, cunoscuta ca fiind varianta extrem de contagioasa a noului coronavirus.Potrivit oficialului…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat, in conferinta saptamanala de presa, ca varianta Delta este pe cale sa devina dominanta in Romania, iar prioritatea zero este cresterea numarului celor care doresc sa se vaccineze pe fondul cresterii numarului…

- Numarul cazurilor grave de Covid-19 a crescut cu 20 in ultimele 24 de ore, interval de timp in care au fost inregistrate peste 500 de imbolnaviri. Este o situație ca acum trei luni, a declarat Valeriu Gheorghița. El a spus ca aceasta creștere era anticipata și ca este foarte probabil ca numarul infectarilor…

- In timp ce aproape peste tot in Europa cazurile de noi infectari cresc, Romania și-a relaxat majoritatea restricțiilor. Deși cu aproxiamtiv 80% din populație nevaccinata, de la 1 august romanii pot merge aproape peste tot. De cealalata parte, in state ca Spania, Italia, sau Portugalia sunt anunțate…

- Coreea de Sud si Thailanda au raportat miercuri cifre record ale infectiilor cu SARS-CoV-2 inregistrate pentru 24 de ore, informeaza News.ro. Coreea de Sud, una dintre putinele tari care a gestionat cu succes anul trecut raspandirea Covid-19, a raportat miercuri 1.896 de cazuri, cel mai mare numar inregistrat…