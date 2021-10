Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.

- Un al patrulea tanar, in varsta de 24 de ani, care a suferit o fractura de antebrat, a fost transportat la spital de catre echipajul SMURD din cadrul Garzii de Interventie Saveni."Autoturismul in care se aflau cei patru s-a rasturnat pe un camp, intr-un lan de porumb. Cei trei tineri decedati au fost…

- O femeie in varsta de 80 de ani din localitatea Draguseni si-a incendiat gospodaria in timp ce incerca sa faca tuica, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Doina Lupu. Potrivit acesteia, femeia a lasat cazanul pe foc si a mers sa se odihneasca,…