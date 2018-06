Stiri pe aceeasi tema

- ISU Dobrogea și Garda de Coasta au fost alertate sa intervina pentru salvarea unui tanar care, in aceasta seara, a disparut in valuri pe o plaja din Neptun. El a fost scos din apa și, dupa incercari de resuscitare, a fost declarat decedat. Un alt barbat s-a inecat la Tuzla, iar la Corbu, cautarile unui…

- Un tânar și-a gasit sfârșitul în apa marii în aceasta seara, în stațiunea Neptun, dupa ce a intrat în apa marii sa se racoreasca. Din pacate, curenții l-au tras în larg, iar baiatul nu a mai reușit sa ajunga la mal. Moartea a fost una violenta, trupul tânarului…

- Un tânar a murit înecat în apele învolburate ale Marii Negre la Eforie! Deși steagul roșu este arborat în toate stațiunile, nu toata lumea a ținut cont de avertismente. Acesta a fost scos dintre valuri de oameni, la fața locului ajungând de urența, echipajele…

- Tragedie in Saptamana Luminata intr-o familie din Barlad! Bogdan Mitrofan, un tanar de 26 de ani, a incetat din viața la scurt timp dupa ce și-a anunțat tatal la telefon ca se simte foarte rau. El a fost gasit mort in casa de iubita lui. Polițiștii au deschis dosar penal și au cerut sa se […] The post…

- Un barbat de 30 de ani a murit, dupa ce automobilul pe care-l conducea s-a izbit intr-un copac. Nenorocirea a avut loc noaptea trecuta, in apropiere de satul Nihoreni, raionul Rașcani. A fost nevoie de interventia echipelor de descarcerare pentru a scoate cadavrul din fiarele masinii.

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, miercuri, intre care trei grav, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta, pe DN 39, in apropiere de statiunea Neptun. Doua masini s-au izbit, una dintre ele rasturnandu-se in afara carosabilului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Se pare ca Ambulanța a sosit prea tarziu pentru ca mama bebelușului de 3 lui nu a avut telefon sa sune la 112, relateaza ziarulargesenilor.ro. Citeste si Sfarsit tragic pentru un tanar de 17 ani. A fost gasit mort langa calea ferata Bebelușul, un baiețel care locuia intr-un adapost…

- Un barbat a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-un puț dezafectat din zona carierei Luminița anunța ISU Dobrogea. Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oame...