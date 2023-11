Un politist din Botosani a fost gasit, joi, mort in cimitirul din Vlasinesti. Barbatul si-a pus capat zilelor in ziua de Sfantul Andrei, pe mormantul fiicei sale, care s-a stins la numai un an si pe care o chema Andreea. Politistul in varsta de 47 de ani, sef de post la Stauceni, a fost gasit fara […] The post Tragedie in Botoșani. Un politist și-a pus capat zilelor pe mormantul fiicei sale, pe care o chema Andreea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .