Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii buzoieni au fost ajutoarele Mosului pentru o familie cu patru copii, Ionuț, Simona, Noni și Marius, din Padina, care a ramas fara un acoperis deasupra capului in urma unui incendiu devastator, care le-a mistuit casa la inceputul lunii aprilie. 90 de minute s-au luptat atunci pompierii sa stinga…

- Tragedie inainte de Craciun. Doua persoane au murit, iar alte sapte sunt ranite, intre care una in comam dupa ce microbuzul in care se aflau s-a izbit de un copac, in localitatea Poienari, județul Neamț. A fost activat Planul Roșu de intervenție. Nenorocirea s-a produs in jurul orei 1:50, pe DN 15 D,…

- Se cer masuri urgente pentru salvarea unei familii din Prahova care a ramas sub cerul liber dupa ce casa din comuna Gherghita le-a fost misuita de flacari. Incendiul a avut loc astazi, focul facand scrum intreaga locuinta in decurs de cateva ore. 6 copii si parintii lor au ramas traumatizati…

- Tragedie intr-un centru pentru copii cu deficiențe de vedere, din județul Iași. O fetița de 6 ani a cazut pe scari și a murit la scurt timp dupa ce a fost dusa cu ambulanța la spital. Fata a ieșit din camera in timp ce ingrijitoarea plecase sa duca mancare altor copii.

- Tragedie la Timisoara! Noua oameni, intre care cinci copii, din acelasi bloc aflat in Complexul Studentesc, au ajuns in grija medicilor, iar trei au murit. Este vorba de doi copii, intre care un bebelus de numai 10 zile, si mama unuia dintre ei. Medicii si politistii au intrat in alerta si incearca…

- UPDATE: Copilul a fost transporta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi. Soferul in varsta de 32 de ani a suferit politraumatism, ruptura de splina, contuzie glezna dreapta si laceratie de ficat. Acesta urmeaza sa fie supus unor interventii chirurgicale pentru a i se opri hemoragia.…

- Initial, a fost solicitata interventia elicopterului SMURD, insa, in cele din urma, copilul a fost transportat cu o ambulanta la Spitalul de Copii „Sf. Maria". La momentul preluarii de echipajul medical copilul prezenta traumatism cranio-cerebral si traumatism toracic, fiind constient si stabil hemodinamic.…

- Un roman a fost impuscat in cap si injunghiat, in somn, de un vecin care credea ca rapeste copii pe strada, in BelgiaUn roman a fost impuscat in cap si injunghiat, in somn, de un vecin care credea ca rapeste copii pe strada, in Belgia. Miraculos, romanul a supravietuit si a fugit din casa,…