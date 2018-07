Stiri pe aceeasi tema

- Drumul National 75 este blocat pe circa 100 de metri de o viitura care a angrenat și aluviuni pe șosea. Reprezentanții ISU Cluj au anunțat ca se lucreaza cu utilajele de la Primaria Iara si de la Drumurile Nationale. ”Drumul National…

- Drumul National 75 este blocat, marti seara, pe o portiune de peste 50 de metri, in localitatea Buru, din judetul Cluj, din cauza aluviunilor care au cazut pe carosabil. Circa 100 de masini sunt oprite in trafic pana la remedierea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, mai multe echipaje au intervenit, vineri, la un accident rutier in orasul Predeal. Trei autoturisme s-au ciocnit pe fondul unei depasiri neregulamentare, sapte persoane fiind ranite. "Sunt sapte victime,…

- Ploaia torențiala cazuta in ultimele ore a creat probleme in Apuseni. Potrivit ISU Alba, DN 75 este blocat, vineri dimineața, pe circa 20 de metri, intre localitațile Vadu Moților și Albac, de un copac cazut pe carosabil și de aluviuni aduse de un parau. Circulația rutiera este oprita. Se acționeaza…

- Ploaia torențiala de vineri a produs mari probleme, vineri, in Apuseni. Pe DN 74 Vadu Moților – Poiana Vadului, din cauza aluviunilor aduse de pe versanți iar in satul Buninginea, comuna Ciuruleasa, viitura a luat un garaj și o mașina. A fost rupere de nori in Apuseni. Cantitați mari de noroi au fost…

- Aluviunile aduse de pe versanti au blocat vineri dupa-amiaza traficul pe un drum national din Muntii Apuseni, intre localitatile Vadu Motilor si Poiana Vadului. Potrivit purtatorului de cuvant al...

- Zeci de curti si subsoluri ale unor gospodarii din mai multe localitati ale judetului Cluj au fost inundate in urma unor ploi torentiale, apa fiind scoasa cu ajutorul pompierilor ISU si a unui echipaj de voluntari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulația feroviara in județul Argeș este oprita din cauza unui tren blocat, la ieșirea din localitatea Golești. Din acest motiv, un alt tren care circula pe ruta Campulung - București a fost anulat.